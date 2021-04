Weniger Rezession im Jahr 2020 als in anderen Krisen

Die wirtschaftliche Rezession im Jahr 2020 war geringer als im Jahr 2009. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im vergangenen Jahr «um nur 1,3 Prozent», während es im Jahr der Finanzkrise noch 4,4 Prozent waren.

Die Ölkrise bescherte Luxemburgs Wirtschaft ein viel schlechteres Jahr, bemerkt der Ökonom Michel-Edouard Ruben, von der Idea Foundation, einer von der Handelskammer gegründeten Vereinigung. Im Jahr 1975 fiel das BIP hingegen um 6,6 Prozent. Seit diesem Jahr war auch in den Jahren 1981 (-0,6 Prozent), 2008 (-1,3 Prozent) und 2012 (-0,4 Prozent) jeweils ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität im Großherzogtum zu beobachten.

Luxemburger BIP fiel sechs Quartale in Folge

Ein weiterer Faktor, der die mit der Pandemie zusammenhängende Wirtschaftskrise relativiert, ist die Tatsache, dass Luxemburg im zweiten Quartal 2020 in eine Rezession eintrat. Es kam zu einem BIP-Rückgang von 7,3 Prozent nach einem Rückgang von 1,6 Prozent im ersten Quartal. Die Rezession ebbte im dritten Quartal mit einem Plus von 9,3 Prozent wieder ab. Zur Erinnerung: Eine Rezession wird verzeichnet, wenn die wirtschaftliche Aktivität in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig ist.

«Während der ‹Großen Rezession›, zwischen dem ersten Quartal 2008 und dem zweiten Quartal 2009, fiel das luxemburgische BIP sechs Quartale in Folge», betont Michel-Edouard Ruben. Die derzeitige Krise ist also aufgrund ihrer Art (Angebot- und Nachfrageschock und zudem eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise), ihres überraschenden Charakters (wir haben die Pandemie nicht wirklich kommen sehen) und ihrer sehr differenzierten sektoralen Auswirkungen, mit keiner anderen vergleichbar.

Letztendlich war die Aktivität in Luxemburg im vierten Quartal 2020 um 1,4 Prozent höher als im Vorjahr. Für 2021 könnte das Wachstum auf 3,7 Prozent steigen, wenn das BIP in den vier Quartalen des Jahres auf dem gleichen Niveau bleibt wie im letzten Quartal 2020.

(ol/L'essentiel )