Feuerwehrleute seilen sich über dem Grund ab

Ein Mobile Reporter schickte uns am frühen Montagnachmittag mehrere Fotos von einem Feuerwehreinsatz in Luxemburg-Stadt. Der Blickwinkel der Aufnahmen lässt erahnen, dass die Bilder im Stadtteil Grund, unweit der Abtei Neumünster aufgenommen wurden.

Der CDGIS bestätigte, dass es sich hierbei um eine regelmäßige Übung der hauptberuflichen und freiwilligen Feuerwehrleute handelt.

«Bei dieser Übung handelt es sich um eine Abseilübung, die in der Nähe des Chemin de la Corniche in Richtung der Kasematten durchgeführt wird», erklärt Pressesprecher Cédric Gantzer. «Sie läuft bereits seit mehreren Tagen und wird von der Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) überwacht.»

(fl/L'essentiel)