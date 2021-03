Die unerträgliche Zeit des Wartens hat sich verkürzt

Jedes Jahr werden in Luxemburg etwa 3000 neue Krebsfälle entdeckt. Etwa tausend Menschen sterben an der Krankheit. Diese Patienten müssen sich häufig einer Biopsie unterziehen. Das Nationale Zentrum für Pathologie (NCP) des Laboratoire national de Santé (LNS) analysiert im Durchschnitt zwischen 8000 und 10.000 Proben pro Monat, was einer Gesamtzahl von 106.604 Biopsien im Jahr 2020 entspricht, so die LSAP-Minister für Gesundheit und soziale Sicherheit, Paulette Lenert und Romain Schneider, in einer Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Piratenabgeordneten Sven Clement.

Dass die Zahl im Vergleich zu 2019 um acht Prozent gesunken ist, sei der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen geschuldet: In den Monaten März, April und Mai 2020 wurden demnach nur 17.500 Analysen durchgeführt, verglichen mit 30.000 zur gleichen Zeit im Jahr 2019, ein Einbruch von 42 Prozent. Im April war die Zahl sogar noch niedriger (3146 gegenüber 10.095). Der «Rhythmus» aus den Vorjahren sei im Juni wiederhergestellt worden.

Mangel an qualifiziertem Personal

Die Biopsie ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch eine Quelle von Stress, wenn der Patient auf das Ergebnis wartet. Dank der Aufstockung des Personals und neuer, besserer Techniken konnte diese Wartezeit trotz der Pandemie zwischen 2019 und 2020 verkürzt werden: Während es 2019 noch durchschnittlich elf Arbeitstage gedauert habe, bis eine Diagnose erstellt wurde, waren es 2020 nur noch zwischen fünf und acht Arbeitstage.

Das Gesundheitsministerium sei sich bewusst, dass es angesichts der Komplexität und Anzahl der Fälle dringend notwendig ist, die Teams mit qualifiziertem Personal zu verstärken: Das NCP verfügt derzeit über 53 Techniker und 24 Ärzte, zehn weitere würden benötigt. Es werde daher nach Möglichkeiten gesucht, die innerbetriebliche Ausbildung und die Attraktivität des Nationalen Gesundheitslabors zu verbessern, um in den kommenden Jahren einem «allgemeinen Arbeitskräftemangel» in diesen Bereichen entgegenzuwirken.

