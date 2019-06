Emoji-​​Ballons erobern die Straßen Luxemburgs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Von der Tram über Gromperekichelcher und Superjhemp bis zur zur Gëlle Fra: Am Nationalfeiertag sind die Emojis von «Luxembourg – Let’s make it happen» allgegenwärtig. Die Bildchen in den Farben des Großherzogtums wurden auf Luftballons gedruckt und unter das Volk gebracht.

Nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene sind von der Idee begeistert: «Sie tragen zur tollen Atmosphäre bei. Als wir sie gesehen haben, wollten wir auch welche haben. Wir haben sofort einige Ballons bekommen», sagen Emilie und Mickaël, die in der Hauptstadt feiern.

(fl/L'essentiel)