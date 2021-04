Mann findet 1200 luxemburgische Franken

Es scheint zwar unwahrscheinlich, aber noch irgendwo alte luxemburgische Franken zu finden, ist durchaus möglich. So erging es am vergangenen Freitag – 19 Jahre nach der Einführung des Euro am 1. Januar 2002 – einem L'essentiel-Leser. «Ich habe gute alte luxemburgische Franken entdeckt», erzählt der Mobile Reporter mit ein paar Fotos zu Beweis. Insgesamt waren es 12 Banknoten von jeweils 100 LUF. Das entspricht etwa 30 Euro.

2016 waren noch 203 Millionen Luxemburger Franken (LUF) im Umlauf. Das entspricht etwa 5,09 Millionen Euro. Vier Jahre später tauchten zwei Millionen LUF (49.579 Euro) davon wieder auf. Nach Angaben der Luxemburger Zentralbank (BCL) «sind immer noch etwa 200 Millionen Luxemburger Franken im Umlauf».

Doch was kann mit alter Landeswährung angefangen werden? Zwar können Münzen der alten Währung seit Dezember 2004 nicht mehr umgetauscht werden, bei Banknoten sieht es aber anders aus. «Banknoten, die vom Luxemburger Währungsinstitut ausgegeben wurden und am 31. Dezember 2001 als gesetzliches Zahlungsmittel galten, können bis auf unbestimmte Zeit weiterhin umgetauscht werden», so die BCL. Falls der Leser es möchte, kann er seinen Fund im Wert von 1200 LUF bei der BCL, 43 Avenue Monterey in der Hauptstadt umtauschen. Die Bank ist von Montags bis Freitags, von 10.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Für Nostalgiker: So sieht heute ein 100-LUF-Schein aus. Auf der einen Seite des Scheins erscheint das Porträt von Großherzog Jean mit dem großherzoglichen Palast im Hintergrund. Auf der anderen Seite ist der historische Kern der Hauptstadt mit der Festungsmauer zu sehen.