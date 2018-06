Heute tanzt Luxemburg bis spät in die Nacht

Am heutigen Freitag tanzt Luxemburg in den Nationalfeiertag. Ab 18 Uhr geht es in der Hauptstadt am Knuedler los. Insgesamt gibt es Live-Musik an acht Standorten, viele davon sind Open Air. Am Plateau du Saint-Esprit und an vielen anderen Orten in der Hauptstadt wird der Bär bis spät in die Nacht hinein steppen.

Doch nicht nur in der Hauptstadt herrscht heute ausgelassene Stimmung. In Esch/Alzette beginnt die Party um 19.30 Uhr im Stadtzentrum. Von da an kann bis morgens um 3 Uhr durchgängig gefeiert werden. Und bereits um 12 Uhr geht es am Samstagmittag weiter. Bis 18.30 Uhr gibt es verschieden Veranstaltungen auf der Place de l'Hôtel-de-Ville. An der Place Boltgen dauern die Feierlichkeiten von 16 bis 20 Uhr. In Düdelingen haben Partygänger etwas mehr Zeit zur Erholung: dort geht es am Freitag erst um 19.15 Uhr am Rathausplatz los. Um 23.30 Uhr gibt es dann auch dort ein Feuerwerk zu sehen.

Auch in Differdingen geht es heute Abend rund. Zwischen 20 Uhr und 3 Uhr morgen Früh wird auch hier gefeiert. Natürlich gehört auch ein Feuerwerk zum Showprogramm. Wer in weiser Voraussicht das Auto zu Hause lassen möchte, kann auf einen großen Fundus an kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgreifen. Natürlich finden auch im übrigen Land überall Feierlichkeiten zu Ehren des Großherzogs statt. Wenn Sie finden, wir haben eine wichtige oder eine besonders schöne Partymeile vergessen, dann hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar.

(L'essentiel)