Mutmaßlicher Drohbrief-​​Verfasser festgenommen

«Die Kriminalpolizei konnte einen Verdächtigen identifizieren», so die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Freitag. Der 37-jährige Mann sei festgenommen und heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden.

Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass «ein Haftbefehl ausgestellt wurde» und sich der mutmaßliche Täter daher heute in Untersuchungshaft im Centre Pénitentiaire de Schrassig (CPL) befindet.

Die Ermittlungen seien aber noch im Gange, so die Staatsanwaltschaft. Sie betreffen Drohbriefe, die im Sommer unter anderem an Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) gerichtet waren, sowie einen neueren Drohbrief, der sich ebenfalls gegen die beiden sowie andere Personen richtete.

(L'essentiel)