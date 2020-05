Der Frühling meldet sich in Luxemburg zurück

Was ist schlimmer als #bleiftdoheem? Genau: #bleiftdoheem bei miserablem Wetter. Deshalb die gute Nachricht des Tages: Der Frühsommer kommt zurück. Während sich die Sonne am Freitag bei bis zu zwölf Grad maximal zwischen zwei Regenwolken blicken lässt, strahlt sie schon am Samstag bis zu neun Stunden vom Himmel, teilt Meteolux mit.

Wärmer soll es aber erst am Sonntag werden, die Wetterfrösche melden bis zu 15 Grad und elf Stunden Sonnenschein. Noch schöner wird es dann zu Wochenbeginn bei bis zu 17 Grad, der Komet strahlt dann bis zu 13 Stunden.

(L'essentiel)