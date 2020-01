Französisch macht die Job-​​Suche in Luxemburg leichter

Für viele Menschen sind mangelnde Kenntnisse der französischen Sprache das größte Hindernis auf der Suche nach einer Anstellung in Luxemburg. Diese Beobachtung hat die Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) im Januar 2019 das Projekt «Connections4Work» ins Leben gerufen. Die Vereinigung setzt sich für Arbeitnehmer ein, die aus dem Ausland nach Luxemburg kommen.

Das Projekt richtet sich an Personen, die bei der Adem registriert sind oder eine Stabilisierungs- oder Aktivierungsmaßnahme des Nationalen Amtes für soziale Eingliederung in Anspruch nehmen. In sechsmonatigen Zyklen nehmen die registrierten Teilnehmer an Intensivkursen für Französisch teil, die auf die angestrebten Berufe wie Gastronomie, Gartenarbeit und Reinigung ausgerichtet sind. «Wir zielen auf Bereiche ab, in denen ein gravierender Mangel an Arbeitskräften besteht, um die Chancen der Bewerber auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen», erklärt Projektleiter Marc Piron.

Neben Sprachkursen auch Weiterbildung

Zusätzlich zu den Französischkursen gibt es auch Veranstaltungen zur praktischen Weiterbildung. So werden beispielsweise Schreibkurse für Lebensläufe, Informationsveranstaltungen zu den in der Gastronomie einzuhaltenden Hygienevorschriften und ein unbezahltes Praktikum in einem Unternehmen angeboten. «Wir haben auch Leute mit Diplomen in der Gastronomie und Berufserfahrung, aber nur die Beherrschung der französischen Sprache ist ein Hindernis.», sagt der Projektleiter. Zu ihm kämen aber auch Menschen, die sich ohne Berufsabschluss für eine Stelle bewerben wollten.

Von den fünfzehn Teilnehmern des ersten Projektzyklus, der von Januar bis Juli 2019 angeboten wurde, fanden vier Teilnehmer sofort eine Anstellung im Großherzogtum. Einer der Teilnehmer entschied sich, im Anschluss an den Kurs, an einer Hotelfachschule weiterzulernen.

