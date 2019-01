Bausch gibt am Montag Startdatum bekannt

Freie Fahrt mit Bus, Tram oder Zug: In Luxemburg können alle öffentlichen Verkehrsmittel vom ersten Quartal 2020 an kostenlos genutzt werden. Das genaue Startdatum wird der luxemburgische Mobilitätsminister François Bausch am heutigen Montag ab elf Uhr bekanntgeben. Auch das Konzept der Umsetzung will der Minister vorstellen.

Die neue Luxemburger Regierung hatte Ende 2018 angekündigt, «als erstes Land der Welt» den öffentlichen Transport komplett kostenfrei zu machen. Dies solle zu einer Entlastung auf den Straßen des Landes beitragen: 2017 standen Fahrer in der luxemburgischen Hauptstadt durchschnittlich 33 Stunden im Stau. Der Gratis-Nahverkehr hat aber auch umweltpolitische und soziale Aspekte.

(L’essentiel/dpa)