Der Herbst war zu warm und zu nass

Der staatliche Wetterdienst der ASTA (Administration des Services Techniques de l’Agriculture) des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung hat seine regionale Wetteranalyse des vergangenen Herbsts präsentiert. Die Daten stammen aus dem Messnetz von 32 Wetterstationen aus allen Regionen des Landes.

Zwischen dem 1. September und dem 30. November hat man im Großherzogtum leicht überdurchschnittliche Temperaturen festgestellt. Im Ösling war es durchschnittlich 0,3 Grad zu warm, im Süden des Landes bis zu 0,7 Grad. Vor allem im Oktober waren die Temperaturen zu hoch, im November dann allerdings zu kühl.

Im gesamten Großherzogtum fiel im Herbst 2019 überdurchschnittlich viel Regen. Im Südwesten des Landes war der Niederschlagsüberschuss mit +103 Millimetern am höchsten. Um das Niederschlagsdefizit des insgesamt deutlich zu trockenen Jahres 2019 auszugleichen, reichte der verstärkte Regen im Herbst aber nicht aus. Um die Wasserreserven wieder zu füllen, braucht es also noch deutlich mehr Regen im kommenden Winter, so der ASTA-Bericht.

