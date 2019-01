Polizeieinsatz am Flüchtlingsheim Bartringen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei bestätigt, dass am späten Dienstagnachmittag ein Polizeieinsatz stattgefunden hat. Auf Fotos, die ein L'essentiel-Leser-Reporter unserer Redaktion zugespielt hat, ist der Einsatz zu sehen. Nach Angaben des Lesers waren ein knappes Dutzend ziviler Polizeiautos mit Blaulicht vor Ort. Es sollen Schreie zu hören gewesen sein und mehrere Personen sollen festgenommen worden sein. Alle Beamten sollen schwer bewaffnet gewesen sein und zudem Gesichtsschutz getragen haben.

Auf Nachfrage von L'essentiel bei der Police Grand-Ducale dürfe man aus ermittlungstechnischen Gründen keine weiteren Infos herausgeben. Die Staatsanwaltschaft habe sich in den Fall eingeschaltet und werde am Mittwochmorgen eine Erklärung zu den Vorkommnissen in dem Flüchtlingsheim geben, hieß es weiter.

(L'essentiel)