Am Samstag kam es am Baggersee in Remerschen zu einem tödlichen Unglück. Ein 27-Jähriger konnte nur noch tot aus dem Gewässer geborgen werden. Wie mehrere portugiesische Medien berichten, handelt es sich bei dem Opfer um den Rapper Puto G. aus Portugal. Die luxemburgische Staatsanwaltschaft bestätigte dies auf Nachfrage von L'essentiel aber noch nicht.

Neben seinen Songs war Puto G. auch durch das Mitwirken beim Film «A Esperança está onde menos se espera» von Joaquim Leitão bekannt geworden. Der 27 Jährige lebte in Athus.

Wie es zu dem Badeunfall kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.

In den sozialen Medien gab es schon erste Reaktionen:

R.I.P Puto G pic.twitter.com/kovdzdhSJ8 — Francisco Sousa (@ataoxfrancisco) 3 juillet 2018

Puto G é o Rei doRap criolo — gerson (@dario_mokero) 1 juillet 2018

(L'essentiel)