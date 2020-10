Jean Asselborn lobt Beziehungen zu Portugal

Außenminister Jean Asselborn wurde am Dienstag in Lissabon von seinem Amtskollegen Augusto Santos Silva empfangen. Asselborn nutzte den Besuch, um die «ausgezeichneten Beziehungen» zwischen Portugal und dem Großherzogtum hervorzuheben. «Die große portugiesische Gemeinschaft in Luxemburg verleiht dieser Beziehung eine besondere Qualität», sagte Asselborn.

Der Beitrag der portugiesischen Bürger zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Luxemburgs sei enorm. Laut Asselborn «wäre Luxemburg nicht das Land, das es ist, ohne den wesentlichen Beitrag der portugiesischen Einwanderer». Auch wenn gewisse Herausforderungen noch zu bewältigen seien, garantierten die in den letzten Jahren unternommenen Anstrengungen «die bestmögliche Integration portugiesischer Staatsangehöriger in Luxemburg».

Portugal wird am 1. Januar die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union übernehmen. Der Besuch des luxemburgischen Außenministers bot die Gelegenheit, die Themen Migration, Multikulturalismus, Corona-Pandemie und Klima zu erörtern.

(nc/L'essentiel)