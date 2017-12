So nutzen Sie die Feiertage 2018 am besten

Arbeitnehmer dürfen sich auf ein gutes Jahr 2018 freuen - zumindest was die Feiertage angeht. Denn die meisten der zehn Feiertage fallen günstig, sodass bei cleverer Planung einiges an Freizeit herausspringen kann. Das Neujahr beginnt schon gut mit dem Feiertag am kommenden Montag. So hat der Kater etwas Zeit, um sich zurückzuziehen und bei vier Arbeitstagen ist das Wochenende schon wieder in Sicht.

Dann gilt es allerdings eine dreimonatige Durststrecke zu überstehen. Der nächste gesetzliche Feiertag ist erst der 2. April, umgangssprachlich Ostermontag genannt. Vier Wochen später folgt mit dem 1. Mai der Tag der Arbeit. Dieser fällt auf einen Dienstag. Der Montag bietet sich also für einen Urlaubstag an. Einen solchen könnten Sie bereits kurze Zeit später am Freitag, den 11. Mai, erneut beantragen. Denn einen Tag zuvor am Donnerstag steht Christi Himmelfahrt auf dem Kalender.

Bescheidener Nationalfeiertag

Überhaupt zeigt sich der Wonnemonat Mai von seiner besten Seite, schließlich steht mit dem Pfingstmontag am 21. noch ein dritter Feiertag an. Nun müssen Sie aber stark sein. Der Nationalfeiertag am 23. Juni fällt auf einen Samstag.

Dafür darf man sich in Luxemburg 2018 wieder auf Mariä Himmelfahrt freuen, der an einem Mittwoch für die Spaltung der Woche sorgt. Arbeitnehmerfreundlich liegt Allerheiligen am Donnerstag, dem 1. November. Einem Kurztrip steht hier nichts im Wege, außer ein böser Chef, der den Urlaubstag am Freitag ablehnt. Schließlich steht auch wieder Weihnachten an. Das große Fest wird die Familien Dienstag (1. Weihnachtseiertag) und Mittwoch zusammenführen.



(jg/L'essentiel)