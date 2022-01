Dieschbourg und Turmes besorgt über Cattenom

Das Großherzogtum äußerte am Freitag erneut Besorgnis über das französische Atomkraftwerk Cattenom. Energieminister Claude Turmes und Umweltministerin Carole Dieschbourg richteten unter der Woche ein Schreiben an die französische Atomsicherheitsbehörde (ASN), in dem sie um Klärung der Situation im grenznahen Kraftwerk baten. In ihrem Schreiben verlangten sie Antwort auf die Frage, ob die Reaktoren in Cattenom von der gleichen Störung betroffen sind, die bereits an fünf anderen Reaktoren in Frankreich festgestellt oder vermutet worden sind.

«Wir haben die ASN gefragt, warum das AKW Penly geschlossen wurde und Cattenom nicht, obwohl Cattenom zur selben Generation gehört», erklärte Turmes am Rande eines Treffens mit seinen europäischen Amtskollegen in Amiens.

« Ernstes Problem »

Ein Korrosionsproblem an einem Sicherheitssystem, das ursprünglich bei den leistungsstärksten und neuesten Reaktoren des französischen Reaktorparks festgestellt wurde, wurde nun auch bei einem Reaktor (Penly 1) aus einer weniger leistungsstarken Familie entdeckt. Der Reaktor in Penly gehört zur Familie der 1300-Megawatt-Reaktoren, die insgesamt zwölf Reaktoren umfasst – darunter die vier Reaktoren im AKW Cattenom. Dort sind derzeit alle in Betrieb.

Der Präsident der ASN, Bernard Doroszczuk, hatte das Korrosionsproblem am Mittwoch als ernst bezeichnet, insbesondere weil eine ganze Reaktorfamilie betreffen könnte. Die Betreiberfirma EDF hat Kontrollen des gesamten französischen Atomparks eingeleitet.

(L'essentiel)