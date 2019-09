Prügelnder Ehemann im Park verhaftet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montagmorgen wurden die Beamten von aufmerksamen Bürger alarmiert: Ein Mann soll eine am Boden liegende Frau mit Händen und Füßen im Park nahe der Avenue de la Porte-Neuve attackieren. Als die Streife im Park eintraf, fanden sie die Frau, vom Angreifer fehlte zunächst jede Spur.

Er konnte jedoch in der Nähe des Tatorts abgefangen werden; zwischenzeitlich hatte der Mann nämlich versucht, zum Opfer zurückzukehren. Bei der Befragung zeigte sich, dass der Angreifer und sein Opfer verheiratet sind. Der Ehemann zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig und stritt die Tat ab. Das Paar wurde auf die nächste Polizeistation gebracht, die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Am Dienstagmorgen musste er sich vor einem Haftrichter verantworten.

(L'essentiel)