Luxemburgs Teenager schwören dem Alkohol ab

Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014, studierte die World Health Organisation (WHO) die Trinkgewohnheiten von Jugendlichen in europäischen Ländern. Nun kam sie zu einem Ergebnis, das optimistisch wirkt, aber nicht unbedingt froh stimmt: Jugendliche trinken zwar im Großen und Ganzen weniger als noch vor zwölf Jahren, aber das Level an Alkoholgenuss ist immer noch gefährlich hoch und bedenklich.

So trinkt im Schnitt einer von zehn Heranwachsenden bis 15 Jahren regelmäßig einmal in der Woche, darunter weniger Mädchen als Jungen. Der WHO schlägt Maßnahmen vor, die den Jugendlichen den Zugriff auf Alkohol schwieriger machen, zum Beispiel mehr Alterskontrollen oder auch den generellen Verbot von bestimmten Getränken.

Jugendliche fangen zu früh mit dem Trinken an

Immer noch «in» sei zudem exzessives Trinken, außerdem habe rund ein Viertel der Jungen und eines von fünf Mädchen angegeben, im Alter von 15 Jahren schon mindestens zweimal oder öfter betrunken gewesen zu sein. Hier waren nordische Länder Spitzenreiter. 28 Prozent der 15-Jährigen hat mit dem Konsumieren von Alkohol mit 13 oder sogar jünger angefangen. Allerdings fiel dieser Wert von ganzen 46 Prozent, wo er 2002 noch stand. Auch die Zahl der Jugendlichen, die mit 13 Jahren oder früher bereits einmal betrunken waren, hat sich seit 2002 mehr als halbiert. Den größten Rückgang stellte die WHO in Ländern fest, die vorher die größte Verbreitung inne hatten, wie Großbritannien oder die nordischen Länder.

Luxemburger Jugendliche folgen im Schnitt dem europaweiten Trend zu weniger Alkohol. Generell nimmt vor allem das Trinkverhalten bei den Jungs ab, allerdings sind es auch sie, die durchweg mehr trinken und früher anfangen. Als Beispiel fingen 2006 noch 13,7 Prozent der Jungen früh mit dem Trinken an, 2014 war der Wert auf 5,1 Prozent gesunken. 2006 gaben 26,8 Prozent der Jungen an bisher mehr als zweimal betrunken gewesen zu sein (Mädchen: 20,4 Prozent). 2014 waren es noch 15 Prozent unter den Jungen, bei den Mädchen 13,7 Prozent.

Wein und Spirituosen beliebt

Ausreißer gab es nur bei bestimmten Getränken: 2014 stieg der Weinkonsum bei den Mädchen von 1,3 Prozent (2010) auf 2,1 Prozent, und Spirituosen waren bei beiden Geschlechtern deutlich beliebter, ebenfalls 2010. Hier stieg der Wert bei den Mädchen von 2,5 Prozent in 2006 auf 9,4 Prozent, bei den Jungs von 6,1 Prozent auf 11,1 Prozent. Auffällig sei laut WHO-Bericht auch, dass Jugendliche aus besser gestellten Familien oft mehr trinken, auch Jungs aus besser gestellten Familien in Luxemburg fallen hier auf.

(sb/L'essentiel)