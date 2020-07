Wenig überraschend machen viele Luxemburger «in diesem Jahr in Europa Urlaub», wie Fernand Heinisch, Präsident der Union Luxemburger Reisebüros (ULAV) im Gespräch mit L'essentiel sagt. Zum Großteil seien Ferienziele in Italien, Frankreich, Spanien oder Portugal gebucht worden.

Für die Sommersaison 2020 könne der Tourismussektor keine Zwischenbilanz ziehen. «Dafür ist es noch zu früh. Wir wissen nicht, wie viele Urlauber mit dem Auto reisen. Wir liegen derzeit bei 65 Prozent unseren üblichen Umsatzes», erklärt Heinisch.

Regeln werden ständig geändert

Allerdings sei bei der Kundschaft in diesem Jahr eine gewisse Wankelmütigkeit festzustellen. «Es sagen in dieser Saison deutlich mehr ihre Reise ab oder buchen um. Fest entschlossen sind viel weniger», sagt Mickael Ricquebourg von Luxair.

«Es hat sich in den vergangenen Monaten eben viel geändert. Der Sommerurlaub 2020 ist völlig anders. In den unterschiedlichen Ländern werden die Regeln in Bezug auf das Coronavirus ständig geändert. Das macht die Menschen unsicher. Wir bieten deshalb möglichst sichere Reiseziele an. Viele ziehen einen Urlaub im Ausland dem eigenen Garten trotz der Gesundheitskrise vor», so Ricquebourg weiter.

(Séverine Goffin/L'essentiel)