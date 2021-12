Test-​​Strategie in Schulen funktioniert gut

Das Test-Screening in Luxemburgs Schulen funktioniert, wie Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Dienstag im Parlamentsausschuss versicherte. Demnach erreicht die Zustimmung seinen Angaben zufolge 96,6Prozent in der Grundschule und 85 Prozent in der Sekundarschule. Jugendliche ab 16 Jahren können bald selbst entscheiden, ob sie sich testen lassen wollen. Derzeit werden in den Grundschulen drei Schnelltests pro Woche durchgeführt. In den Sekundarschule ist aktuell ein Schnelltest wöchentlich, wobei ein Test ist zuhause zu machen ist.

Die regelmäßigen Tests sollen die Infektionsketten bremsen. Tatsächlich sollen die Cluster nur fünf Prozent der Fälle in der Grundschule und ein Prozent in der Sekundarschule ausmachen. In der Oberstufe gibt es übrigens weniger Fälle, da die meisten Schüler im impffähigen Alter sind. So sind etwa 73 Prozent der Schüler in der Sekundarstufe vollständig und 6,1 Prozent teilweise geimpft. 87 Prozent der Lehrer sind vollständig geimpft, 2,8 Prozent haben erst eine Teilimpfung.

Ansonsten soll die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie in der Schule in den kommenden Wochen im Wesentlichen unverändert bleiben. Eine Verschärfung der Maßnahmen ist beim derzeitigen Stand der Dinge nicht vorgesehen. Auch die Installation von Luftfiltern in den Klassenzimmern wird weiterhin nicht in Betracht gezogen.

(jw/L'essentiel)