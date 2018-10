Luxemburger Polizei zieht über 1000 Führerscheine ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tag für Tag führen die Beamten der Police Grand-Ducale auf Luxemburgs Straßen Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen durch. Die dabei registrierte Zahl der Vergehen ist beachtlich. Denn allein im Jahr 2017 sind 1771 Autofahrer ihren Führerschein losgeworden. In 90 Prozent der Fälle war Alkohol am Steuer Grund für den Führerscheinentzug.

Und auch dieses Jahr sind Autofahrer in Luxemburg fleißig wenn es um die Missachtung der Verkehrsregeln geht. Laut der Zählung von L’essentiel wurden seit Anfang 2018 bereits 1535 Protokolle erstellt. Auch hier war vor allem Akohol die Ursache – in 75 Prozent der Fälle mit sofortigem Führerscheinentzug. Damit haben insgesamt 1154 Autofahrer ihren Führerschein in diesem Jahr schon verloren, da der zulässige Grenzwert von 0,5 Promille weit überstiegen wurde.

Weniger Strafzettel gab es für Raser. «Nur» 141 Autofahrer haben ihren Führerschein aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit verloren. Hier muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass ein Führerscheinentzug nur dann sofort erfolgt, wenn die Geschwindigkeit um über 50 Prozent überschritten wurde. Nicht nur die Polizei ist befugt, den Führerschein zu entziehen: Jedes Jahr verlieren Autofahrer durch eine Verwaltungsentscheidung ihr wertvolles Dokument.

(MC/L´essentiel)