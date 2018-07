Luxemburgs Wasser wird knapp – was tun?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg wird das Trinkwasser knapp. Im Sommer muss immer wieder auf Reservebohrungen zurückgegriffen werden. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) hervor, die auf eine Anfrage der Abgeordneten Gilles Roth und Diane Adehm (beide CSV) geantwortet hat.

Derzeit können in Luxemburg pro Tag maximal 176.000 Kubikmeter Wasser aus drei verschiedenen Quellen gefördert werden: Aus dem Obersauerstausee in Esch/Sauer (72.000 Kubikmeter), aus Grundwasserentnahmen vonseiten der Gemeinden (66.000 Kubikmeter) und aus Reservebohrungen des Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES, 38.000 Kubikmeter).

Wasserverbrauch steigt ständig

Auf das ganze Jahr gerechnet, liegt der durchschnittliche Tagesverbrauch bei etwa 120.000 Kubikmeter, es ist also genug Luft nach oben, selbst ohne die Reserven der SEBES anzuzapfen. Allerdings steigt der Verbrauch in den heißen Sommermonaten von Mai bis Juli um den Faktor 1,3 bis 1,5. Damit erhöht sich der tägliche Verbrauch auf 160.000 Kubikmeter – dann müssen die Reservebohrungen her, um den Bedarf decken zu können.

Der Pro-Kopf-Verbrauch habe zwar deutlich abgenommen, sagt Dieschbourg: 2005 habe er noch 236 Liter pro Person und Tag betragen, 2018 liege er – bisher – bei etwa 202 Litern. Insgesamt sei dennoch «durch das in den letzten Jahren seht stark zugelegte demografische und wirtschaftliche Wachstum» eine steigende Tendenz des Gesamtverbrauchs zu erwarten, da immer mehr Menschen ins Großherzogtum ziehen und hier wirtschaftlich tätig sind.

Klimawandel schränkt die Ergiebigkeit der Quellen ein

Zugleich sei der Klimawandel ein stark beeinflussender Faktor, da einerseits «mit länger anhaltenden Trockenperioden in den Sommermonaten zu rechnen» sei und andererseits «mit längeren Vegetationsperioden, was sich wiederum negativ auf die Grundwasserneubildung und auf die Quellergiebigkeit auswirken wird», so Dieschbourg weiter.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken habe die Regierung zwei Studien durchgeführt, die sich mit der alternativer Nutzung der verfügbaren Ressourcen und mit den Sparpotential beim Trinkwasser beschäftigen. Das Ergebnis dieser Studie sei die Erkenntnis, dass man «Trinkwasserschutzzonen» einrichten müsse, wie bereits 2014 erstmals veranlasst. Inzwischen seien elf diesbezügliche Verordnungen inkraft getreten, 32 weitere seien in der Pipeline.

Umweltverschmutzung verhindert Nutzung von Wasser

Und das ist bitter nötig. Derzeit seien Ressourcen, «die für die Versorgung von rund 50.000 Menschen benutzt werden könnten, nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen, da sie mit zu hohen Nitratwerten oder mit Pestizidwerten belastet sind». Eine Verordnung zum besseren Schutz des Obersauerstausees befinde sich derzeit «in der öffentlichen Prozedur», das Wassergesetz sei bereits im Juli abgeändert worden, um «landwirtschaftlichen Aktivitäten die zum Gewässerschutz beitragen» zu fördern.

Schließlich sei auch eine weitere Wasseraufbereitungsanlage in Planung. Das Projekt kostet 166 Millionen Euro, wird zur Hälfte vom Staat gefördert und soll ab 2021 die Trinkwasserentnahme aus dem Obersauerstausee von 72.000 auf 110.000 Kubikmeter pro Tag steigern. Die zweite Studie habe «Wassereinsparpotentiale von bis zu 20 Prozent» aufgezeigt, eine Sensibilisierungskampagne soll diese Potentiale jetzt erschließen. Weitere Vollstudien zu diesem Thema seinen in Planung, so Dieschbourg.

(dix/L’essentiel)