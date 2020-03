Von Luxemburg nach Italien fliegen? Schwierig!

Ganz Italien wurde unter Quarantäne gestellt, um die Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Eine Folge ist, dass auch die Flugverbindungen von und nach Luxemburg eingeschränkt wurden. Luxair sagte gegenüber L'essentiel, die Fluggesellschaft habe ihre Flüge nach Venedig bis zum 2. April storniert.

Was Mailand betrifft, so hat die Fluggesellschaft beschlossen, die Verbindungen deutlich zu reduzieren. Von vier Flügen täglich soll nur einer bestehen bleiben. Die Kunden werden zuvor kontaktiert. «Die Flüge werden nur mit einer Mindestzahl von Passagieren durchgeführt. Alles andere wäre es aus ökonomischer und ökologischer Sicht nicht zu vertreten», erklärt Joe Schroeder, Leiter der Kommunikation der Luxair-Gruppe.

Auch Rom steht als Destination auf dem Flugplan. Ab diesem Mittwoch werden die Flüge montags, mittwochs und freitags ausgesetzt. Florenz gehört ganz neu ab dem 30. März zu den Flugzielen. «Kunden, die bereits gebucht haben, können stornieren oder auf einen anderen Flug umsteigen», erklärt Joe Schroeder.

Ryanair streicht alle Flüge

Ryanair teilte am Dienstag in einer Pressemitteilung mit, dass alle Flüge von und nach Italien bis zum 8. April ausgesetzt werden. Die irische Fluggesellschaft fliegt von Luxemburg aus den Flughafen Mailand/Bergamo an. Italienische Inlandsflüge sind ab Mittwoch gestrichen, internationale Flüge von und nach Italien ab Freitag.

EasyJet operiert auf der Strecke Luxemburg-Mailand-Malpensa. Die Fluggesellschaft erklärte, die meisten Flüge von und nach Mailand-Malpensa, Mailand-Linate, Venedig und Verona seien für die nächsten Tage gestrichen. Betroffenen Fluggäste würden per E-Mail und SMS über ihre Möglichkeiten für Ersatzflüge und Rückerstattungen informiert.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)