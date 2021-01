Strengere Einreiseregeln für Hochrisikogebiete

Die Europäische Union hat angesichts der Bedrohung durch neue Varianten des Coronavirus dazu aufgerufen, nicht lebensnotwendige Reisen zwischen den Mitgliedsländern zu vermeiden. Deshalb werden Luxemburg und seine Nachbarländer die Regeln verschärfen.

Die Hälfte der Reisenden am Findel getestet



«Wir bereiten verschiedene Szenarien vor und warten auf die Entscheidungen des Gesetzgebers», sagte gestern Tom Goris, Betriebsdirektor von LuxAirport. Er sei bereit, sich an die neuen Regeln in Luxemburg und den europäischen Ländern anzupassen. Das Großherzogtum könnte jedem, der über den Flughafen einreist, einen negativen Test auferlegen. Die Dauer der Auslandsreise oder die Modalitäten des Tests sind noch nicht festgelegt. Derzeit sind systematische Tests für Reisende aus Großbritannien geplant und 40-50 Prozent der Reisenden, die in den letzten zwei Monaten am Findel ankamen, haben einen kostenlosen Test akzeptiert.



Luxemburg

«Wir brauchen neue Regeln an den Flughäfen für die Einreise ins Land», berät Premierminister Xavier Bettel am Montag mit den Nachbarländern: «Ein negativer Test, aber wir könnten noch weiter gehen», sagte er. Je nach Zielort kann eine Quarantäne erforderlich sein. Eine Grenzschließung, die insbesondere das Gesundheitssystem bedroht, ist ausgeschlossen.

Deutschland

In der Bundesrepublik gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, insbesondere was die Dauer der Quarantäne direkt nach der Einreise betrifft. Ein Grundsatz bleibt jedoch: Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss spätestens 48 Stunden nach der Einreise nachweisen können, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Reisende müssen sich über www.einreiseanmeldung.de registrieren. Reisende aus Gebieten, die besonders von Varianten betroffen sind, müssen bei der Einreise bereits einen negativen Test vorweisen. Ausnahmen werden bei einem Aufenthalt von weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet gemacht, insbesondere im Rahmen des Grenzverkehrs.

Frankreich

Seit Sonntag fordert Frankreich von den meisten europäischen Reisenden einen negativen Coronatest, der höchstens 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wird. Eine Maßnahme, die «Grenzgänger» ausschließt, sagt das Innenministerium. Es sind nur Flughafen- und Hafenkontrollen geplant. Abgesehen von «landesverbindlichen Maßnahmen ist es in Luxemburg weiterhin möglich, zur Arbeit zu gehen oder einzukaufen».

Belgien

Ab Mittwoch und bis zum 1. März sind nicht lebensnotwendige Reisen ins Ausland verboten. Es gibt sechs Ausnahmen (zwingende familiäre Gründe, das Studium oder etwa die Arbeit). Für Bewohner von Grenzregionen wären «Reisen im Zusammenhang mit dem täglichen Leben für Aktivitäten, die auch in Belgien erlaubt sind» erlaubt. Kontrollen sind vorgesehen. Eine eidesstattliche Erklärung, die die Reise rechtfertigt, muss vorgelegt werden.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)