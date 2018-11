Warum liegt hier eigentlich Schrott rum?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Abfall, der sich neben den Straßen sammelt, sieht man in Luxemburg leider häufiger. Einen großen Schrotthaufen wie derzeit vor dem Werk von ArcelorMittal in Differdingen bekommt man allerdings nicht alle Tage zu Gesicht. Seit vergangener Woche werden vor der Fabrik an der Differdinger «Rocade» 5000 Tonnen Altmetall gelagert. Der Schrott stammt aus Abrissarbeiten und Industriewerken.

«Dieses temporäre Altmetall-Lager erlaubt uns, die Aufträge bis Ende des Jahres zu erfüllen», sagt Pascal Moisy, Sprecher von ArcelorMittal in Luxemburg. Weil die Transportbranche während der Feiertage im Dezember Pause macht und momentan aufgrund des niedrigen Wasserstands keine Frachtschiffe in der Mosel verkehren, muss sich das Stahlunternehmen Material aus anderen Quellen besorgen. «Die Lieferungen per Schiff machen normalerweise zwei Drittel unserer Materialversorgung aus», sagt Pascal Moisy.

Das Altmetall, das laut ArcelorMittal «sauber» ist, wird geschmolzen und fließt in die Produktion von Stahllegierungen für die Kunden des Differdinger Fabrik ein. Bezüglich möglicher Schadstoffausstöße müssen sich Anwohner übrigens keine Sorgen machen. «Unsere Elektroöfen sind mit allen Filtern ausgestattet und erfassen sämtliche Partikel», betont Pascal Moisy.

(Patrick Théry/L'essentiel)