Gesundheit (Medizinisches) Cannabis

Am 28. Juni war Luxemburg eines der ersten Länder in Europa, das den medizinischen Gebrauch von Cannabis erlaubte. Das therapeutische Cannabis, das nur in den Apotheken der vier Krankenhäuser des Landes erhältlich ist und von einem Arzt verschrieben werden muss, soll die Schmerzen von Patienten lindern, die an Krebs, Sklerose, neurodegenerativen Krankheiten oder chronischen und schmerzhaften Krankheiten leiden. Darüber hinaus kündigte die neue Regierung im November diesen Jahres die bevorstehende Legalisierung von Cannabis an, die Luxemburg in den kleinen Kreis der europäischen Länder bringen wird, in denen der Besitz nicht strafbar ist.

Mobilität Auf dem Weg zu Gratis-ÖPNV

Während die im Dezember 2017 eingeweihte Tram in zurückgelegten Kilometern bereits zehn Mal um die Welt gefahren ist, hat die neue Regierung Ende November eine wichtige Ankündigung gemacht: Sie will im ersten Quartal 2020 den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr im Großherzogtum einführen. Luxemburg wäre damit das erste Land der Welt, das dies umsetzt. Die Maßnahme wird vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten als primär sozial dargestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht größer wird. Im Bereich der nachhaltigen Mobilität ist es nun möglich, zwei Elektrobusse im Pfaffenthal zu nutzen und in Luxemburg und den angrenzenden Gemeinden (Hesperingen, Strassen und Bertringen) Elektrofahrräder zu mieten.

Demographie 600.000 Einwohner-Marke erreicht

Das Großherzogtum wächst ständig. Am 1. Januar hatte das Land 602.005 Einwohner und überschritt damit erstmals die 600.000er-Marke, so die im vergangenen April vom Statec veröffentlichten Zahlen. Die Bevölkerung ist in diesem Jahr um 11.338 Menschen gewachsen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Einwanderung zurückzuführen. Der Ausländeranteil liegt nun bei 47,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Portugiesen sind zwar weniger zahlreich vertreten als zuvor, bilden aber immer noch die größte ausländische Gemeinschaft des Landes (16 Prozent der Bevölkerung), vor den Franzosen (7,6 Prozent), Italienern (3,4 Prozent) und Deutschen (2,2 Prozent).

Verkehr Neue Kennzeichnung für Biker

Ende April 2018 kündigte die luxemburgische Regierung nach zwei besonders tragischen Wochen auf den Straßen des Großherzogtums eine Reihe von Maßnahmen für mehr Sicherheit von Motorradfahrern an. Unter den ausgewählten Ideen ist die Umsetzung einer zusätzlichen Kennzeichnung für Motorradfahrer auf der N25 zwischen Wiltz und Kautenbach. Die Kennzeichnung ist seit Ende Juni angebracht und am 12. Dezember von der Ponts et chaussées validiert worden. Letztere plant, die Sicherheitskennzeichnung auch auf anderen, von Motorradfahrern stark frequentierten Abschnitten anzubringen. Darüber hinaus kündigte die neue Regierung am 18. Dezember an, dass der erste Radarabschnitt des Großherzogtums spätestens Anfang 2020 auf der N11 in Betrieb gehen wird.

Beschäftigung Arbeitslosigkeit auf Vorkrisen-Niveau

In Luxemburg geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Ende November lag sie bei 5,2 Prozent, wie die am Donnerstag von der Agentur für Arbeit und Entwicklung (Adem) veröffentlichte Zahl zeigt. Es ist der niedrigste Wert seit Februar 2009. Für Jean Ries, Abteilungsleiter bei Adem, «besteht das Potenzial, die Arbeitslosigkeit weiter zu reduzieren. Es ist nicht unmöglich, in naher Zukunft eine Rate von zwei bis drei Prozent zu erreichen, wie in den frühen 2000er Jahren. Dann wäre es Vollbeschäftigung!».

Fußball Die F91 als Pionier im Europacup

F91 Düdelingen hat sich in diesem Jahr für einen Wettbewerb qualifiziert, den noch nie ein luxemburgischer Fußballverein erreicht hat: die Europa League. Die Düdelinger standen dem AC Mailand, Sevilla Bétis und Olympiakos gegenüber. Der luxemburgische Club hat allerdings in sechs Spielen fünf Niederlagen erlitten. Immerhin erzielte die F91 zwei Tore und trennte sich von Bétis Sevilla mit einem Unentschieden.

Politik CSV erneut Opposition

Trotz eines Stimmenrückgangs (-5,4 Prozent) gegenüber 2013 entwickelte sich die CSV bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober zur stärksten Partei. Sie erhielt 28,3 Prozent der Stimmen und konnte damit 21 Abgeordnete in die Chamber entsenden. Doch die scheidende Koalition, bestehend aus DP, LSAP und Déi Gréng, erreichte eine Mehrheit von 31 Sitzen. Somit konnte die Regierung Bettel weitere fünf Jahre an der Macht bleiben. Daher muss die CSV in einer zweiten aufeinander folgenden Amtszeit in die Opposition gehen. Eine Premiere in der politischen Geschichte des Landes. Zur Erinnerung: 2014 feierte der CSV ihr 100-jähriges Bestehen, 90 davon waren sie an der Regierung.

