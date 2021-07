Nach den schrecklichen Überschwemmungen der vergangenen Woche waren am Freitag in Mersch die Aufräumarbeiten in vollem Gange. In der Rue d'Arlon wurde der Bodenbelag beschädigt, in fast allen Häusern in der Nähe vom Fluß Eisch räumten die Bewohner zerstörte Möbel aus den Kellern. «Am Donnerstagmorgen war es noch schwierig, das Wasser stieg die ganze Zeit», erzählte Joel. Die Feuerwehr hatte das fast 1,5 Meter hoch im Keller stehende Wasser abgepumpt, danach bekam er Hilfe von Freunden und Nachbarn. Er rechne damit, dass die Aufräumarbeiten mindestens zwei oder drei Tage dauern.

Esnad, der den Autohandel Elecars betreibt, hatte gerade noch genug Zeit, um seine Fahrzeuge vor der Flut zu retten. Mehrere Maschinen, sowie Bestellungen für Kunden fielen aber den Wassermassen zum Opfer. Die erst vor drei Wochen eröffnete Shishabar Le 18 wurde komplett überflutet. «Alles war neu und ist jetzt kaputt», sagte Besitzer Soufiane. Da die Bar noch unzugänglich war, wartete er darauf, dass das Wasser abgepumpt wird. «Das sind Ereignisse, die wir akzeptieren müssen. Es ist niemand gestorben, das ist die Hauptsache.»

(jg/L'essentiel)