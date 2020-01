Frau ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr eine Frau angegriffen und ausgeraubt. In der Impasse J.F. Kennedy in Ettelbrück, in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle an der Kreuzung Avenue Lucien Salentiny, drückten die Männer ihr Opfer gegen eine Mauer, verpassten der Frau einen Schlag ins Gesicht und entrissen ihr einen Umschlag mit Bargeld. Anschließend stießen sie die Frau zu Boden und flüchteten. Das Opfer trug keine ernsthaften Verletzungen davon.

Beide Tatverdächtigen werden auf zwischen 17 unf 20 Jahre geschätzt. Sie hatten eine dunkle Hautfarbe, eine dünne Statur, kurzes Haar und haben jeweils einen dunklen Jogginganzug mit Kapuze getragen. Ein Oberteil war mit einem Bild versehen. Einer der Beteiligten war zirka 1,70 Meter groß und trug rote Sportschuhe.

Zweckdienliche Hinweise zum Vorfall können an die Polizeidienststelle Ettelbrück gegeben werden. Telefon: 244841000.

(L'essentiel)