«Wir werden nie wissen, wie 'echte' Prüfungen sind»

3545 Schüler (57 Prozent Mädchen und 43 Prozent Jungen) treten am heutigen Montag zu den «Bac»-Prüfungen an. «Wir werden nie wissen, wie die 'echten' Prüfungen sind», erklärt der 19-jährige Melvin vom Lycée technique de Lallange.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie waren die Schulen im Großherzogtum Mitte März geschlossen worden. Vor allem für die Schüler, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen standen, begann ein Ausnahmezustand. Um die Abschlusskandidaten nicht zu benachteiligen, wurden die Prüfungen angepasst. Unter anderem wurde festgelegt, dass nur vor dem 13. März unterrichtete Themen abgefragt werden dürfen.

«Einige hatten trotz Fernkurse Probleme»

«Es gab weniger zu lernen. Aber ich weiß, dass einige meiner Klassenkameraden trotz der Fernkurse Probleme hatten», macht sich Sarah (20) vom Lycée technique de Bonnevoie Sorgen. Sie bedauert auch, dass es «keine große Feier nach den Prüfungsergebnissen» geben wird.

Laura, die im Lycée Hubert Clément in Esch die Prüfung antritt, findet hingegen, dass sich gar nicht so viel ändert. «Jeder wird seinen zugewiesenen Tisch haben und wir werden verstreut sein, wie in den anderen Jahren auch. Und eine Maske müssen wir auch nicht tragen.»

(Ana Martins/L'essentiel)