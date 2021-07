Lokale Produkte sind beliebt – aber kaum bekannt

Eine Nebenerscheinung der Corona-Pandemie ist, dass die Bürger Luxemburgs mehr Lebensmittel kaufen, die in der Region erzeugt wurden. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut TNS Ilres am Donnerstag vorlegte. Vier von zehn Verbrauchern haben demzufolge ihre Kaufgewohnheiten geändert und bevorzugen Lebensmittel, die in Luxemburg produziert werden. Dies betrifft insbesondere Fleisch, Gemüse, Obst sowie Milch und Milchprodukte. «Für eine sehr große Mehrheit der Haushalte ist einer der Hauptgründe für den Kauf regionaler Produkte die Unterstützung luxemburgischer Produzenten», stellt Tommy Klein von TNS Ilres fest.

Darüber hinaus gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie bereit sind, mehr für lokal erzeugte Produkte zu bezahlen – vorausgesetzt, sie sind von hoher Qualität, leicht zugänglich und nachhaltig angebaut. «Der Verbraucher achtet bei Lebensmittel immer mehr auf Qualität», sagt Landwirtschaftsminister Romain Scheider.

Mehr Regionales in den Kantinen

Aber gleichzeitig wünschen sich 84 Prozent mehr Informationen über lokale Produkte. Um deren Förderung voranzutreiben, plant das Ministerium, ein Zertifizierungssystem für landwirtschaftliche Produkte einzurichten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird derzeit vom Landwirtschaftsausschuss geprüft, nachdem er vergangenes Jahr in der Abgeordnetenkammer eingebracht wurde.

Darüber hinaus will das Ministerium die Nutzung lokaler Produkte in Kantinen fördern, sowohl in Schulen als auch in Pflegeheimen und Kliniken. «Es wurden sechs Pilotprojekte dazu gestartet», erklärt Schneider und ergänzt: «Nach einem Jahr werden wir sehen, ob es möglich ist, sie in allen Kantinen einzusetzen. Die Logistik und die Produktvielfalt steht derzeit auf dem Prüfstand. Wir werden auch die Entwicklung der Preise für die angebotenen Mahlzeiten überwachen».

