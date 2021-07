«Drohnen sind keine Science-​​Fiction mehr»

Drohnen haben schon vor Jahren den Siegeszug um die Welt angetreten, sowohl im privaten, als auch im professionellen Sektor. Es ist auch in Luxemburg unerlässlich geworden, das Thema gesetzlich zu regeln, um eine sichere und optimierte Nutzung zu ermöglichen. Im vergangenen Frühjahr teilte uns Gauthier Pierlot, Leiter der Abteilung «Drohnen» bei der Zivilluftfahrtbehörde (DAC), mit, dass im Großherzogtum knapp 500 Betreiber registriert seien.

Aus diesem Grund haben die Mitglieder von AMX Future Solutions mit Sitz in Gonderingen beschlossen, die Fédération Professionnelle du Drone Luxembourg (FPDL) zu gründen. «Unter strikter Einhaltung der europäischen Vorschriften und in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und der Zivilluftfahrtbehörde (DAC)», so Majid Maki, der Präsident, «wollen wir alle Fachleute der Branche unterstützen.» «Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten», so Vorstandsmitglied Jodairi Saber, «denn es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Welt so sehr verändert. Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission.»

«Es ist an der Zeit, die wachsende Branche auf einer Plattform zu vereinen», fügt Vizepräsident Hamid Firoozy hinzu. «Unser Ziel ist es, aktuelle und zukünftige Vorschriften zu optimieren und gleichzeitig innovative Lösungen durch Schulungen anzubieten.» «Drohnen oder Luftfahrzeuge ohne Menschen an Bord sind keine Science-Fiction mehr», so A. Ghadimi weiter, «sie sind sogar im Immobilien- und Baubereich sehr aktiv geworden. Sie sind überall. Deshalb wollen wir im Großherzogtum einen nachhaltigen Sektor aufbauen, der sicherer und zeitgemäßer ist.»

(fl/L'essentiel)