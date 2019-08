Solidaritätsaktion für Tornado-​​Opfer gestartet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ministerpräsident Xavier Bettel und Innenministerin Taina Bofferding sagten am Samstag, sie seien «stolz» auf die Solidarität der Bürger. Die zeigt sich nun erneut in den Gemeinden Bascharage und Petingen, wo am Sonntag eine Solidaritätsaktion gestartet wurde.

Diese wurde in Zusammenarbeit mit den Wohltätigkeitsorganisationen «Käerjeng hëlleft» und «Fie e gudden Zweck - Gemeng Péiteng» erstellt. Ziel ist es, Mittel zu beschaffen, um den Betroffenen zu helfen. In den beiden betroffenen Gemeinden sind rund 100 Häuser unbewohnbar geworden, von denen einige keine Dächer mehr haben. Am Samstagabend mussten 57 Personen umgesiedelt werden.

Das gesammelte Geld wird nur für Schäden verwendet, die nicht durch eine Versicherung gedeckt sind, sagten die Gemeinden Bascharage und Petingen in einer gemeinsamen Erklärung. Die Mittel werden von einem Ausschuss verwaltet, der sich aus den beiden Schöffenkollegs und den beiden Verbänden zusammensetzt. Am Samstag kündigte die Regierung staatliche Beihilfen für die Gemeinden an, nannte aber keine genaueren Zahlen und Details.

(jg/L'essentiel)