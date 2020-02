«So schlimm war es seit 1992 nicht mehr»

«Wir sind heute Morgen gegen 6 Uhr aufgewacht. Da war schon alles überschwemmt», sagt Edgar aus Ettelbrück. Durch den starken Regen in der Nacht waren Teile der Stadt am Dienstagmorgen überschwemmt. Davon betroffen war auch der Parkplatz an den Deichwiesen, wo Edgar sein Auto geparkt hatte. «Ich war zum Glück noch rechtzeitig dort und konnte das Auto wegfahren», sagt er.

In den Häusern entlang der Alzette drang das Wasser in die Keller ein. «Wir haben unserer Tochter im Kellergeschoss eine Wohnung eingerichtet. Die steht komplett unter Wasser», klagt Yves. «Das letzte Mal, dass ich so viel Wasser in der Rue du Canal gesehen habe, war 1992», sagt er. Einige Gegenstände sind durch den Schlamm zerstört worden. Er ist sich nicht sicher, ob seine Versicherung für den Schaden aufkommt.

Etwa zehn Kilometer weiter im Süden hatten auch Anwohner in Mersch mit dem Wasser zu kämpfen. Der Inhaber eines Friseursalons in der Rue Grande-Duchesse Charlotte sagt: «Wir wissen nicht, ob wir weiterarbeiten können. Das heiße Wasser wird wohl im Laufe des Tages ausfallen. Eine Anwohnerin hat Computer und Haushaltsgeräte aus ihrem Keller geräumt und Wasserpumpen eingeschaltet. «Viel mehr kann ich nicht tun. Wir müssen abwarten», sagt sie.

(Sara Lima/L'essentiel)