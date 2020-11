Hauptstadt-​​Busnetz bekommt Facelift

Am 13. Dezember werden vier neue Tramhaltestellen eingeweiht. «Das ganze Busnetz wird umgestaltet», bestätigte Stadt-Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) gegenüber L'essentiel. Die Tram wird die Luxexpo mit dem Hauptbahnhof über den Hamilius verbinden.

Die Gemeindeverwaltung sei momentan damit beschäftigt, letzte kritische Details zu klären. Mitte November – etwa einen Monat vor ihrer Inbetriebnahme – sollen die Informationen zu den neuen Busrouten bekanntgegeben werden. Wie bereits bekannt ist, werden weniger Buslinien das Stadtzentrum anfahren. Es blieben jedoch noch genügend übrig, um eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Vierteln zu ermöglichen, erklärt Goldschmidt.

«Die Buslinie 1/125 fällt weg»

Der Stadt-Schöffe nannte in diesem Zusammenhang ein konkretes Beispiel: Die Verbindung zwischen Merl und dem Ban de Gasperich – wofür Fahrgäste bisher durch das Stadtzentrum gefahren wurden – erfolge dann viel schneller und direkter. Man müsse die Finanz- und Wirtschaftszentren Kirchberg und Ban de Gasperich in den Blick nehmen und sich dementsprechend die Strecken planen, sagte Goldschmidt. Außerdem würde die Verbindung zwischen Zessingen und Gasperich ebenfalls verbessert. Mit der Tram als Rückgrat des Verkehrsnetzes sei die Idee, eine bessere Verbindungen zwischen den verschiedenen Vierteln zu schaffen.

Fahrgäste sollen in Zukunft höchstens einmal umsteigen müssen, um von A nach B zu gelangen, erläutert der Schöffe. Dafür mussten alle Verbindungen in allen Vierteln unter die Lupe genommen werden. Natürlich fallen dabei einige Buslinien ganz weg – darunter die 1/125, die bisher den Kirchberg mit dem P&R Bouillon über den Hauptbahnhof verband. Wenn die Tram den Bahnhof bedient, werde diese Linie überflüssig, so die Schlussfolgerung der Planer.

Im Gegenteil zu den Buslinien RGTR – die in Zukunft nur noch die multimodalen Zentren anfahren werden – werden die Linienbusse im Stadtzentrum weiterhin vorhanden sein. «Manche fallen weg, aber auch nicht alle», wie Goldschmidt bestätigte.

