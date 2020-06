Aus bloßer Verpflichtung wird eine Herzenssache

«Es war ein guter Impuls, der mich nachdenklich gemacht hat: Ich habe Lust, noch mehr zu tun», sagt Azriela De Vasconcelos Guimaraes begeistert. Die 14-jährige Schülerin der Europäischen Schule Kirchberg nahm an dem Projekt zweier Klassen teil, die für den Ethikunterricht positive Aktionen und Zeichen der Solidarität während der Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise sammelten. Die Schülerinnen und Schüler erstellten eine 30-seitige Broschüre, die in ihrer Schule verteilt wurde.

«Zuerst war es nur eine Verpflichtung, aber dann wurde es zu einer Herzensangelegenheit», sagt Azriela, die für das Layout der Broschüre verantwortlich war und somit alles sehen konnte, was ihre Klassenkameraden zusammengetragen hatten. «Jeder musste eine Solidaritätsaktion finden. Es war beeindruckend zu sehen, wie viel getan und umgesetzt wurde».

« Wie solidarisch Menschen handeln können, das hat mich wirklich berührt »

Azriela entschied sich für Homeshopping-Lieferungen, um gefährdeten Menschen zu helfen. Ihre Klassenkameraden haben vom Beifall für die Pfleger und Betreuer in Luxemburg und auf der ganzen Welt berichtet, oder von der Verteilung von Lebensmitteln durch den Stëll vun der Strooss, der Solidarität in Pakistan oder den Spenden von Prominenten wie Rihanna oder der Welt-Rugbyorganisation.

«Es ist außergewöhnlich zu sehen, wie solidarisch Menschen handeln können, das hat mich wirklich berührt», sagt die Schülerin Beäte Bensone, die ebenfalls an dem Projekt teilgenommen hat. Sie wollte die Vereinigung «Histoire de sourire» hervorheben, die einen Ort geschaffen hat, um gegen die Einsamkeit älterer Menschen zu kämpfen. «Es war mehr als nur Pflichterfüllung», sagt sie, vor allem «als ich die Arbeit anderer und alle während dieser Krise ergriffenen Maßnahmen sehen konnte».

(jw/L'essentiel)