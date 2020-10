Tango nimmt kommende Woche 5G-​​Netz in Betrieb

Der Luxemburger Mobilfunkanbieter Tango bietet seinen Kunden ab dem 23. Oktober den neuen Mobilfunkstandard 5G an. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Demnach hat sich das Unternehmen entschieden, pünktlich zur Markteinführung des neuen iPhone 12, das über die nötige Technik verfügt, den Kunden die Technologie verfügbar zu machen. Der Zugang steht nach Unternehmensangaben allen Vertragskunden offen, also auch für Bestandskunden.

Zur Einführung wird die Netzabdeckung allerdings auf das Gebiet der Hauptstadt beschränkt sein. Erst Anfang 2021 sollen dann die wichtigsten Städten im Süden des Landes sowie das restliche Großherzogtum folgen. Dann sollen auch in diesen Landesteilen Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabyte pro Sekunde möglich sein.

Das bestehende Netz will Tango dabei weiterentwickeln, um den Kunden weiterhin den bestmöglichen Service bieten zu können. Innovationen für die breite Masse nutzbar zu machen, sei eine der Kernanliegen des Unternehmens, teilte Luis Camara, der bei Tango das Privatkundengeschäft leitet, mit. Man sei stolz darauf, dass man 5G allen Kunden zur Verfügung stellen könne.

(L'essentiel)