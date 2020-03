«Upskirting» soll in Luxemburg strafbar werden

Im Spätsommer 2017 sorgte der Fall eines Spanners in Luxemburg für einen Skandal. Der Mann wurde beim sogenannten «Upskirting» in Luxemburger Bussen erwischt. Beim «Upskirting» fotografieren oder filmen meist männliche Täter Frauen unter den Rock. Über fünf Jahre belästigte der damalige Angeklagte Frauen zwischen den Haltestellen Luxemburg-Bahnhof und Kirchberg, ohne entdeckt zu werden. Der Fall endete mit einem Freispruch, da er sich in einem rechtsfreien Raum bewegte.

Gut zwei Jahre nach der Tat, soll diese Lücke im Luxemburger Strafgesetz jetzt geschlossen werden. Die Abgeordneten des Justizausschusses haben am Mittwochmorgen über einen Gesetzentwurf des CSV-Abgeordneten Gilles Roth diskutiert. Der Gesetzestext erfasst, neben dem oben beschriebenen «Upskirting», auch Fälle in denen der Täter Menschen in einer Umkleide ohne ihr Wissen filmt.

Die Erfolgsaussichten des Entwurfs stehen nicht schlecht, obwohl er von einem Oppositionsabgeordneten eingebracht wurde. Justizminister Sam Tanson begrüßte die Gesetzesinitiative, die «eine Lücke in der luxemburgischen Gesetzgebung schließt». Die Ministerin empfiehlt, den neuen Straftatbestand in das Strafgesetzbuch aufzunehmen. Die Abgeordneten müssen allerdings noch kleine Änderungen am Text vornehmen, insbesondere beim Strafmaß. Es ist vorgesehen, der französischen Gesetzgebung zu folgen. In Frankreich droht Spannern dieser Art eine Freiheitsstrafe zwischen acht Tagen und einem Jahr und eine Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro.

(jw/L'essentiel)