Asselborn fährt eine kleine «Tour de France»

Immuable l’entrée dans la forteresse de Langres Gepostet von Jean Asselborn am Sonntag, 2. August 2020

«Luxemburg ist das Land des Fahrrads», bestätigte Lex Delles, der Minister für Tourismus, noch vor kurzem. Eine Aussage, die Außenminister Jean Asselborn als begeisterter Radfahrer nur bestätigen kann. Auch in diesem Sommer ist er wieder eine kleine «Tour de France» mit seinem Bike angetreten. Die Reise begann am vergangenen Sonntag, dem 2. August 2020, wie er in seinem Facebook-Profil zeigte.

Bereits seit mehreren Jahren wiederholt er diese Tour während der Sommermonate, und auch 2020 lässt sich der Minister nicht vom Coronavirus aufhalten. «Erstens, möchte ich Frankreich dafür danken, dass die Grenzen weiterhin offen bleiben, und zweitens, will ich eine gewisse Entschlossenheit zeigen, nicht in einer permanenten Angst vor dem Coronavirus gefangen zu sein.» «Selbstverständlich hat die ministerielle Funktion während dieses Sommerausfluges weiterhin Vorrang», erklärt Asselborn weiter. Er nimmt die Kritik jener an, die nicht nachvollziehen können, warum er dies Radtour in der aktuellen Situation unternimmt, weist aber darauf hin, dass er sie sofort abbreche, wenn dies nötig sei.

Mit seinen Fahrradausflügen hält sich der Steinforter, der im April 71 Jahre alt wurde, weiterhin fit. Für die erste Etappe der aktuellen Reise, von Neufchâteau in den Vogesen bis Langres im Département Haute-Marne, legte Jean Asselborn 85,32 Kilometer in 3 Stunden 42 Minuten und 20 Sekunden zurück. Somit war er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 Kilometer pro Stunde unterwegs, das bei einem Höhenanstieg von 635 Metern.

(fl/L'essentiel )