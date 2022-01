Wer Wohnraum schafft, erhält staatliche Prämien

Um der Immobilienkrise im Großherzogtum entgegenzuwirken, will das Ministerium für Wohnungsbau Hausbesitzer unterstützen, die zusätzlichen Wohnraum schaffen. Das Prinzip ist einfach: Wer einen Teil des eigenen Wohnraums, der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks in eine zusätzliche, separate Wohnung umwandelt, soll eine Prämie von 10.000 Euro erhalten. Und sei es nur, um daraus ein Studio zu machen, das von einem Studenten oder einem jungen Paar bezogen werden kann.

«Genauso wie wir versuchen, leere Häuser für die Mietverwaltung zu mobilisieren, versuchen wir auch Wohnungen zu mobilisieren, die vielleicht von einer oder zwei Personen bezogen werden können», erklärt Wohnungsbauminister Henri Kox, «das Potenzial für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ist sehr groß».

«Die Bedingungen sind einfach, aber nachvollziehbar und kontrollierbar»

Um möglichst viele Anreize zu schaffen, sind die Bedingungen recht weit gefasst. Demnach ist die Prämie von 10.000 Euro weder an einen bestimmten Arbeitsaufwand noch an eine Mindestfläche gebunden. Voraussetzungen ist lediglich, Eigentümer zu sein und bei der Gemeindeverwaltung eine Baugenehmigung einzuholen. Die einzige technische Einschränkung ist, dass die zusätzliche Wohnung eine eigene Eingangstür haben muss und der Eigentümer in einer der beiden Wohnungen wohnen muss.

«Die Bedingungen sind einfach, aber nachvollziehbar und kontrollierbar», sagt Henri Kox dennoch. Diese neue «Prämie für die Schaffung einer integrierten Wohnung» ist Teil der Reform der Wohnraumförderung. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe wurden eingereicht und sollen dem Plan nach Anfang 2023 umgesetzt werden.

(nc/L'essentiel)