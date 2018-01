Bauarbeiten an der Place de l’Étoile beginnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mittelgute Nachrichten für alle Hauptstadt-Autofahrer. Das Straßenbauamt Ponts et Chaussées beginnt am kommenden Montag, 8. Januar, mit den Arbeiten an der Place de l’Étoile. Dort soll ein Schnittpunkt für Bus und Tram entstehen, der den Pont Rouge über den Glacis mit eben jener Place de l’Étoile verbindet.

Der Verkehr auf den Verkehrsadern Route d’Arlon, Rue de Rollingergrund und Rue Val Sainte-Croix soll durch die Arbeiten nicht gänzlich blockiert werden. Das Straßenbauamt schließt aber nicht aus, dass es teilweise zur Schließung von Spuren und somit zu Behinderungen kommen kann.

Die Ponts et Chaussées geht davon aus, dass die Prozedur bis zu den großen Ferien im Sommer abgeschlossen ist.

(L'essentiel)