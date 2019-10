Belgischer König reist mit dem Zug nach Luxemburg

Die belgische Botschaft in Luxemburg präsentierte am heutigen Freitagnachmittag die Planung des Staatsbesuchs des Königs und der Königin von Belgien im Großherzogtum, der vom Dienstag, den 15. bis Donnerstag, den 17. Oktober 2019 stattfinden wird. «König Philippe und Königin Mathilde kommen regelmäßig nach Luxemburg, aber ein Staatsbesuch mit einer Delegation von 200 Personen gibt es nur einen pro Herrschaft», erinnerte Botschafter Jean-Louis Six. «Der letzte war 1994 mit Albert II. und Paola. Es ist ein sehr wichtiges Ereignis, das die hervorragende und enge Beziehung zwischen unseren beiden Ländern verdeutlicht.»

Das Datum dieses Staatsbesuchs, der bereits vor 18 Monaten festgelegt wurde, war aufgrund der Ausmaße «schwer zu ändern», auch wenn die belgische Bundesregierung derzeit mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Bevor er bald EU-Kommissar wird, wird Didier Reynders, stellvertretender Premierminister und Außenminister, eine Delegation leiten, in der sich föderale, regionale, akademische und wirtschaftliche Vertreter drei Tage lang treffen werden.

Da die Mobilität für die 25.000 in Luxemburg lebenden Belgier und die 45.000 Grenzgänger ein großes Anliegen ist, wird sie im Mittelpunkt der Debatten stehen. Aus diesem Anlass werden der König und die Königin mit etwa hundert Mitarbeitern mit dem Zug nach Luxemburg reisen. «Es war eine große Herausforderung», räumte Jean-Louis Six ein, «denn in der Regel kommen die Staatsoberhäupter am Flughafen Findel oder auf der Straße an einem Grenzübergang wie Sterpenich an. Luxemburg war von diesem Vorschlag überrascht. Aber der Großherzog wird unsere Herrscher tatsächlich im Hauptbahnhof von Luxemburg-Stadt willkommen heißen.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)