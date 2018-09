30 Grad! Der Sommer hat noch nicht genug

Schade, dass am Montag schon wieder die Schule anfängt! Denn in der kommenden Woche zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner sonnigsten Seite: Wie aus der Prognose des Wetterdiensts Meteolux hervorgeht, wird es bis Donnerstag richtig warm in Luxemburg.

Schon am Montag zeigt das Thermometer bis zu 26 Grad an. Besonders heiß wird es dann am Dienstag mit bis zu 30 Grad Tagestemperatur, in manchen Orten kann es sogar noch heißer werden. Auch der Mittwoch und Donnerstag versprechen golden schimmernde Abendstunden.

Kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn (23. September) könnte das Wetter dann jedoch umschlagen. Am Freitag verfinstert sich der Himmel und es kann zu Regen kommen. Auch der Wind bläst kräftig mit Spitzen von bis zu 55 km/h.

