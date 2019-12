Sprit wird in Luxemburg bis April 2020 teurer

Im Kampf gegen die Erwärmung des weltweiten Klimas und zur Einhaltung der Klimaziele erhöht die Luxemburger Regierung die Steuern auf Benzin und Diesel. Das bestätigten Finanzminister Pierre Gramegna (DP), Energieminister Claude Turmes (Deí Gréng) und Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) am Montag auf einer Pressekonferenz. Die neue Steuer könnte laut Gramegna zwischen Februar und April 2020 kommen. Bereits im vergangenen Mai wurden die Steuern auf Kraftstoff erhöht.

Die genauen Spritpreise würden Anfang des kommenden Jahres festgesetzt und kommuniziert, erklärte Gramegna. Die Kilometerpauschale werde, aufgrund des kostenlosen öffentliche Transports, nicht angepasst. Dies steht im Gegensatz zum Koalitionsvertrag. Durch den Gratis-Transport könnten die Luxemburger Haushalte laut Gramegna pro Jahr 800 Euro einsparen. Der Verkehr verursacht «fast zwei Drittel der CO2-Emissionen des Landes», so Gramegna. Turmes bewertete die Maßnahme daher als «ein sehr gutes Signal» für den Klimaschutz.

Bereits am vergangenen Samstag erklärte der Finanzminister, dass sich die Steuer bei drei bis fünf Cent pro Liter Diesel und bei einem bis drei Cent pro Liter Benzin bewegen soll. Die Erhöhung der Steuern auf Diesel und Benzin werde laut Gramegna nicht für ein Plus in der Staatskasse sorgen. Anders als in anderen Ländern sei aufgrund der Steuererhöhung nicht mit mehr Geld zu rechnen, da der Absatz durch den Tanktourismus weniger werde. Noch am vergangenen Samstag erklärte Gramegna, dass die Stuer zwischen 100 und 150 Millionen Euro zusätzlich einbringen soll. Im Jahr 2019 rechnet der Staat mit Einnahmen in Höhe von rund 958 Millionen Euro durch die Steuern auf Kraftstoffe.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)