Mit ihren orangefarbenen Hemden auf dem Rücken und den Ferngläsern in der Hand sind sie nicht zu übersehen. Von der Spitze ihres Turms aus überwachen Tom, 27, und Anderton, 25, die beiden Badebereiche des Remerschen Baggerweihers.

Die beiden jungen Männer sind beim Verein «Erliefnis Baggerweier» angestellt. Der Verein ist seit 2020 von der Gemeinde Schengen mit der Verwaltung und Überwachung des Geländes betraut. Ihr vom luxemburgischen Schwimmlehrerverband ausgestelltes Zertifikat «Open Water» mussten beide schnell in die Praxis umsetzen. Im Juni hatten sie ihren ersten Rettungseinsatz: Eine junge Frau, die von einem kleinen Boot gesprungen war, brauchte Hilfe. «Ich schwamm hinaus und Anderton folgte mir mit dem Paddel», erinnert sich Tom. Die junge Frau sei in Panik gewesen, weshalb beide zunächst versucht hätten, die Frau zu beruhigen. «Es ist nicht mit der Übung zu vergleichen. Das Adrenalin und der Druck sind nicht vergleichbar», fügt er hinzu. «Es bleibt in unseren Köpfen. Die erste Rettung vergisst man nie», lächelt Anderton.

Neben Tom und Anderton gibt es etwa 20 weitere Retter, «die ihre Prüfungen mit Bravour bestanden haben und hier eine hervorragende Arbeit leisten», sagt Ramon Hemmer, Vereinsvorsitzender von «Erliefnis Baggerweier». In Zusammenarbeit mit der Police wurde außerdem eine spezielle Schulung zum Thema Konfliktmanagement für alle Mitarbeiter durchgeführt.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)