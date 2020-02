14 LuxairTours-​​Kunden stehen unter Quarantäne

In dem am Dienstagvormittag unter Quarantäne gestellten Hotel auf Teneriffa befinden sich auch Urlauber aus Luxemburg. Laut LuxairTours sind 14 Kunden betroffen, wie das Reiseunternehmen am Dienstagmittag mitteilte. Vier von ihnen besitzen die Luxemburger Staatsbürgerschaft, wie das Außenministerium zuvor bestätigt hatte. Wie lange sie nun in Isolation bleiben müssen, ist noch unklar. Das betroffene «H10 Costa Adeje Palace» ist ein Vier-Sterne-Hotel mit 467 Zimmern auf der Kanareninsel.

«Wir stehen in Kontakt mit unseren Kunden», erklärt ein LuxairTours-Sprecher: «Kunden, die in den kommenden Wochen in das Hotel reisen wollten, werden wir Alternativen anbieten.» Aus dem Luxemburger Außenministerium heißt es: «Wir wurden zwar nicht von den Betroffenen kontaktiert, aber wir stehen in Kontakt mit der Luxemburger Botschaft in Madrid und unserem Honorarkonsul vor Ort.»

«Wir können vom Fenster aus Sicherheitskräfte vor dem Hotel und rund 50 Hotelangestellte sehen», berichtet der britische Urlauber Christopher Betts in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters. Nach seinen Angaben schob das Hotel eine Nachricht durch die Zimmertüren, um über die Schutzvorkehrung zu informieren. Alle Gäste müssten in ihren Zimmern bleiben, bis die Gesundheitsbehörde etwas anderes entscheide, heiße es in dem auf Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch abgefassten Schreiben.

69-Jähriger positiv getestet

Wie Lalibre.be berichtet, seinen auch 110 belgische Staatsbürger, die die Reise über den Veranstalter TUI gebucht hatten, von der Isolation betroffen. Insgesamt dürfen nach Angaben der Tageszeitung Diario de Avios rund 1000 Gäste das Hotel bis auf Weiteres nicht verlassen.

Die spanischen Gesundheitsbehörden hatten zuvor einen neuen Coronavirus-Fall in dem Hotel diagnostiziert. Ein 69 Jahre alter Arzt aus der Lombardei war positiv auf das neue Virus getestet worden. Die Region in Norditalien ist momentan das am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet Europas.

(L'essentiel)