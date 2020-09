Der kleine Großherzog in spe, Prinz Charles, wurde an diesem Nachmittag in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Eine Zeremonie, die die großherzogliche Familie im engsten Kreis verbrachte. Denn die Veranstaltung geheim zu halten, ist ihnen tatsächlich gelungen. Trotz des nicht überhörbaren Glockenspiels wurden nur einige wenige auf den royalen Besuch aufmerksam - und das auch nur, weil der Zufall es so wollte.

Doch zuerst zu den Feierlichkeiten: Denn die Lächeln in den Gesichtern der stolzen Eltern, das erbgroßherzogliche Paar Guillaume und Stéphanie, und ihrer Gäste, ließen erahnen, wie sehr sie sich auf den heutigen Tag gefreut haben. Der kleine zukünftige Thronfogler bekam bei seiner Ankunft noch ein paar liebevolle Küsschen von seinen Eltern auf die Stirn, bevor auch sie sich als letztes in die «Abbaye Saint-Maurice» verabschiedeten.

Als alle in der Abtei Platz gefunden haben, kehrte im Innenhof des pittoresken Ortes wieder Stille ein. Nur eine kleine Gruppe an Menschen hat sich vor dem Eingang des Taufortes zusammengefunden. Doch scheinbar nicht wegen der Taufe.

«Wir haben dieses Wochenende unseren Hotel-Gutschein eingelöst und wollten uns Clerf ein bisschen genauer anschauen. Erst als die Beamten uns nicht in die Abtei ließen, haben wir online nachgeschaut, was hier eigentlich vor sich geht», berichteten vier Frauen und warteten geduldig darauf, dass sie ihre Sightseeing-Tour fortsetzen können. «Es ist nur Schade, dass wir nicht rein dürfen. Nur dafür sind wir her gekommen.»

« Es ist ein großer Tag für die großherzogliche Familie »

Ähnlich erging es auch einem Paar und einem Mann, die eigentlich nur das sommerliche Wetter genießen, und den idyllischen Ort zum Wandern nutzen wollten. «Wir sind nur zum Wandern hier, der Rest interessiert uns eigentlich nicht», offenbarte eine junge Frau, die ihren Spaziergang auch gleich mit ihrem Partner fortsetzte. Ein Tourist schien sich indes über die Überraschung auf seiner Route zu freuen: «Ich wusste zwar nichts von der Taufe, aber als ich es erfahren habe, wollte ich natürlich zusehen. Es ist ein großer Tag für die großherzogliche Familie.»

Wirklich verärgert darüber, dass bis kurz vor Beginn der Taufe Stillschweigen herrschte, war aber niemand. «Sie hätten das Volk teilhaben lassen können, aber ich finde es besser so. Wer weiß, was vielleicht passiert wäre, wenn auf einmal Menschenmengen hier angereist wären - vor allem in den heutigen Zeiten...», erzählte uns eine Einwohnerin Clerfs, die noch einen kurzen Blick auf den kleinen Prinz Charles erhaschen wollte.

