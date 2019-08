Auf der A1 und der A13 geht das Licht aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einige Abschnitte der Autobahnen A1 und A13 werden ab Dienstag im Dunkeln liegen. So wie bereits 2014 auf der A6 geschehen, wird die Straßenbeleuchtung abgebaut. Das teilte die Regierung am Montag mit. An der A1 ist es der Abschnitt zwischen dem Howaldtunnel und dem Autobahnkreuz Schaffner, der nachts dunkel bleibt. Auf der A13 wird der Abschnitt zwischen den Tunneln Aessen und Ehleringen nicht mehr beleuchtet sein.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag um 10 Uhr und sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Von Dienstag, 10 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, wird außerdem auf der Saarautobahn jeweils eine Richtungsfahrbahn gesperrt. An den beiden kommenden Samstagen wird der Abschnitt auf der A1 nur einspurig befahrbar sein. Die Geschwindigkeit wird dann auf 70 Stundenkilometer begrenzt.

Nach Angaben der Regierung sind die zu entfernenden Straßenlaternen veraltet und die benötigten Ersatzteile würden nicht mehr hergestellt. Weiter wird damit das Ziel verfolgt, die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Im Jahr 2014, als man damit anfing die Beleuchtung auf den Autobahnen abzubauen, gab es eine Einsparung von 750.000 Euro, plus 100.000 Euro an jährlichen Betriebskosten. Insgesamt 600 Lichter sollten verschwinden. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Umgebung der Tunnel beleuchtet.

(jw/L'essentiel)