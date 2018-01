3000 Beamte sollen höher eingestuft werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Regelung sorgt bereits drei Jahre lang für dicke Luft im Öffentlichen Dienst. Deshalb verabschiedete die Regierung am Freitag einen Gesetzentwurf, der die Streitpunkte der letzten Reform im Jahr 2015 beilegen soll. «Zum Zeitpunkt der Reform fühlten sich einige Beamte benachteiligt», sagte Innenminister Dan Kersch am Freitag.

Im Jahr 2015 änderte sich für viele neu eingestufte Beamten im Endeffekt nichts. Also «hatten sie kein persönliches Interesse an dieser Reform», sagt Dan Kersch. «Wir wollen jetzt eine bessere Neueinstufung der betroffenen Beamten. Die mit den Gewerkschaften getroffene Vereinbarung wird nach Berechnungen der Regierung etwa 3000 Menschen betreffen. In der Praxis werden sie von besseren Aufstiegsmöglichkeiten und einer besseren Bezahlung profitieren.»

Der Gesetzentwurf, der nur zwei Klauseln enthält, soll «diese Ungerechtigkeit ausgleichen», so der Minister. Beamte, die kurz nach der Reform von 2015 eingestellt wurden, könnten nun ebenfalls von einer besseren Einstufung profitieren. Die künftige Neustrukturierung wird rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 berechnet.



(Joseph Gaulier/L'essentiel)