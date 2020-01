Ministerium will Jagd auf Mufflons durchwinken

Nach Angaben des Umweltministeriums müssen die Genehmigungen für die behördliche Mufflonjagd in der Region Echternach nur noch unterzeichnet werden. Der oberste Jagdrat hatte bereits vor den Weihnachtsfeiertagen grünes Licht für die Aktion gegeben. Es geht nun noch darum, die endgültigen Regelungen zum Schutz der Tiere mit den betroffenen Akteuren abzustimmen – ein Prozess, der in den nächsten Tagen abgeschlossen werden soll, heißt es von Seiten des Umweltministeriums.

Yves Wengler, der Bürgermeister von Echternach, sprach von Schäden in Höhe vom 100.000 Euro, die die Mufflons im Wald der Stadt verursacht haben. Er schätzt die Population auf 200 Exemplare, bleibt gegenüber dem Willen des Ministeriums aber skeptisch: «Schon vor einem Jahr lagen dem Jagdrat alle notwendigen Unterlagen vor. Ministerin Carole Dieschbourg hat die Genehmigung letztendlich aber nicht unterschrieben. Ich habe den Eindruck, dass das Ministerium auf die Bremse tritt.» Wengler pocht weiterhin auf die Jagd, «um den Wald zu schützen».

Weil er nun aber nicht mehr einfach nur abwarten will, hat der Echternacher Bürgermeister beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. «Ich versuche, die Gemeinde in den Zusammenschluss der betroffenen Jagdgebiete zu integrieren, So können wir mitentscheiden, was gemacht wird. Ich verlasse mich nicht mehr auf andere», sagt er.

(Maurice Magar/L'essentiel)