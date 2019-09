Zentrum von Leudelingen bekennt Farbe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einige Hauswände in Leudelingen sind blau geworden, andere grün. Von abstrakt bis realistisch bedecken farbenfrohe Werke die Fassaden. Und genau das fasziniert die Bewohner. In der vergangenen Woche haben Raphaël Gindt, ein gebürtiger Leudelingener sowie Vorsitzender des Kulturausschusses, und zehn weitere Künstler mehrere Häuser, darunter ein altes Bauernhaus, komplett umgestaltet. Diese unbewohnten Gebäude gehören der Gemeinde, mit Ausnahme der Post, deren Mitarbeiter noch in dem Gebäude arbeiten.

Etwas Neues soll entstehen

«Die Idee ist, etwas ganz Neues hervorzubringen», erklärt Raphaël Gindt. «Wir wollen nicht bloß eine Art Kunstgalerie an die Hauswände kleben. Das Ganze soll mit Leben gefüllt werden.» Das Kunstfestival wird am 13. September eröffnet. Neugierige können die Werke dann an den Fassaden bewundern, vor allem aber können und sollen Besucher ins Innere der Häuser vordringen: Dort werden Skulpturen ausgestellt.

Raum für Amateure

Der Wunsch der Organisatoren war es, das Festival zeitgleich mit der traditionellen Kermesse zu organisieren, «die bei den jüngeren Leuten leider nicht den erwarteten Erfolg brachte», bedauert Raphaël Gindt. Bei dieser Gelegenheit werden DJs und verschiedene Stände für Stimmung sorgen. Insgesamt 31 Künstler aus dem In- und Ausland nahmen an dem Projekt teil, «das Ziel war es, sowohl renommierte Künstler als auch Amateure einzuladen», so Gindt.

Die Ausstellung wird über drei Wochen gehen, die Bilder aber sollen «bis zum Abriss der Gebäude» erhalten bleiben, so Gindt. Wann genau die Zeit dieser Häuser abgelaufen sein wird, darüber machte der technische Dienst der Gemeinde keine Angaben.

(Marine Meunier/L'essentiel)